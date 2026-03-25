Le procès de Ndella Madior Diouf renvoyé au 28 avril, liberté provisoire refusée

Placée en détention depuis plus de deux ans, elle voit une nouvelle fois son dossier reporté.

Le 24 mars 2026, l’affaire a été examinée par la chambre criminelle du tribunal de Dakar. Le dossier a été renvoyé au 28 avril en vue de l’ouverture des débats. Pour l’heure, aucune audience n’a abouti et chaque convocation se solde par un renvoi ; elle reste détenue en attendant la prochaine date.

Ndella Madior Diouf et dix co-prévenus sont poursuivis pour des faits regroupant la traite de personnes, l’exercice illégal de la médecine, la privation de soins ayant entraîné des décès, la mise en danger de la vie d’autrui, l’homicide involontaire et des inhumations clandestines.

L’affaire remonte à la fin décembre 2023, après la diffusion d’une vidéo montrant des nourrissons en état critique, certains sévèrement dénutris, dans la pouponnière Keur Yeurmandé. Ces images ont rapidement circulé et suscité une vive émotion au Sénégal et dans la diaspora ; une pétition réclamant la fermeture du centre a été lancée.

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Selon l’enquête, plus de cinq nourrissons ont perdu la vie et certains auraient été inhumés de manière clandestine.

Les avocats de la prévenue ont sollicité une mise en liberté provisoire assortie d’un bracelet électronique ; le parquet a opposé un refus et le magistrat a suivi cette position, maintenant ainsi sa détention.

Elle attend l’ouverture des débats prévue le 28 avril.