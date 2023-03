« Le problème des africains c’est le béninois »: Manzor répond aux critiques après la rencontre avec le roi 12 12

Au détour d’un post sur sa page Facebook ce jeudi 16 mars 2023, le chanteur béninois Manzor a ouvertement poussé un gros coup de gueule à l’encontre de certains de ses collègues qui jettent du discrédit sur la rencontre du roi 12 12 avec les artistes béninois.

Le célèbre philanthrope malien, Roi 12 12, a récemment posé ses valises au Bénin pour rencontrer les artistes béninois dans le cadre de la Tournée Africaine de la Coopération (TAC Bénin Celebration). Au cours de cette rencontre, le roi a promis de faire voyager trois artistes béninois à l’étranger pour participer à un événement qu’il organise avec plusieurs artistes africains. Cette annonce a suscité des réactions mitigées de la part de la communauté artistique béninoise, en particulier du rappeur Amir El presidente qui a critiqué subtilement ses collègues artistes qui étaient présents à cette rencontre.

Dans la foulée, l’artiste Manzor, également présent à cette rencontre, a tenu à répondre à ses critiques dans un post sur sa page Facebook. Dans un long post sur sa page, il a d’abord exprimé sa gratitude envers Roi 12 12 pour sa volonté de rencontrer les artistes confirmés du showbiz béninois et a rappelé que l’objectif de cette rencontre était d’échanger sur les opportunités de travail pour les artistes béninois.

Manzor a également déploré les réactions hypocrites et mal intentionnées de certaines personnes sur les réseaux sociaux qui ont accusé les artistes présents à la rencontre d’avoir cherché à recevoir de l’argent du roi. Il a qualifié cette attitude d’inadmissible et de très mauvaise pour la communauté artistique béninoise, soulignant qu’il était important de se concentrer sur l’essentiel et les affaires personnelles.

« C’est inadmissible et très mauvais pour que certains béninois cherchent à faire des pensées intrusives.. Pourquoi aimez-vous tant se mêler dans ce qui vous concerne pas ? On est tous d’accord, sans hypocrisie ni vous, ni moi n’auraient pas refusé si effectivement après cette réunion les enveloppes financières étaient distribuées ou si des chèques étaient signés. Si vous étiez à notre place que feriez-vous ? », s’est demandé l’artiste.

Très titillé par certains propos désobligeants, l’artiste béninois a déploré le manque de soutien des béninois, malgré les efforts et les sacrifices considérables des artistes pour faire rayonner la musique béninoise à l’échelle internationale. «Malgré nos efforts et d’énormes sacrifices que nous menons chaque jour pour essayer de faire sortir un peu dans l’ombre le drapeau béninois musicalement parlant, le béninois veut toujours pas reconnaître nos sacrifices.. Le problème des africains c’est le béninois, je suis désolé de le dire, mais permettez-moi de l’avouer« .

A travers cette sortie, Manzor a tenu à rappeler à ses détracteurs que l’objectif de la rencontre avec Roi 12 12 n’était pas de recevoir de l’argent comme le pensent certains de ses collègues et acteurs de showbiz béninois.