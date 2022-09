Le prince Charles devient roi du Royaume-Uni et du Commonwealth

Le prince Charles devient roi du Royaume-Uni et du Commwealth, à la suite de la mort de la reine Elizabeth II.

La reine Elizabeth II est morte ce jeudi à l’âge de 96 ans. Elle aura régné sur le Royaume-Uni et les autres royaumes du Commonwealth pendant 70 ans. C’est le plus long règne d’un monarque britannique depuis celui de la reine Victoria, morte en 1901 après plus de 63 ans dans sa fonction.

Le prince Charles, prince de Galles, né le 14 novembre 1948 au palais de Buckingham dans le quartier de Westminster, à Londres, est un membre de la famille royale britannique, de la maison Windsor et l’héritier du trône britannique.

La reine Elizabeth II a quatre enfants, huit petits-enfants et douze arrière-petits-enfants. Ses proches se sont rendus à son chevet ce jeudi.

La nouvelle sur l’état de santé « préoccupant » de la reine a circulé à la mi-journée dans la chambre basse du Parlement, en plein débat sur les annonces de la nouvelle Première ministre Liz Truss sur la crise de l’énergie. Plusieurs personnalités politiques ont d’abord reçu une note et certains ont quitté l’hémicycle.