Le président sud-africain visé par une plainte pour « enlèvement » et « corruption »

Arthur Fraser, ancien chef des renseignements sud-africains, a porté plainte contre le président de la République d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Ce dernier aurait enlevé et interrogé des cambrioleurs tombés sur 3,8 millions d’euros « cachés » dans une de ses propriétés, avant d’acheter leur silence. C’est ce que rapporte mercredi la société sud-africaine de télédiffusion SABC.

Selon l’avocat de l’ancien haut responsable, Me Eric Mabuza, la plainte a été déposée dans un commissariat de Johannesburg. Arthur Fraser accuse le chef de l’État d’enlèvement et corruption. Il affirme avoir fourni à la police les « preuves à l’appui » de sa plainte: « photos, comptes bancaires, noms et vidéos ».

Après une carrière dans le renseignement, Arthur Fraser avait pris la tête des services pénitentiaires en 2018. Il a démissionné trois ans plus tard, après une série de scandales.