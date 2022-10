Le président russe Vladimir Poutine fête son 70e anniversaire

Un anniversaire en demi-teinte pour Vladimir Poutine. Le président russe fête ses 70 ans ce vendredi, mais peu de pays l’ont félicité à cause de la guerre en Ukraine.

Vladimir Poutine fête ses 70 ans en réunissant les chefs d’État amis du CEI, à Saint-Pétersbourg. Pour le président russe, il s’agit d’une journée comme les autres.

Des officiels russes ont salué le président comme le sauveur de la Russie moderne tandis que le patriarche Cyrille a demandé deux jours de prières afin que Dieu accorde à Poutine “santé et longévité”. Ses partisans affirment qu’il a sauvé la Russie de l’humiliation et de la destruction par un “Occident arrogant et agressif”, tandis que ses opposants, tel qu’Alexeï Navalny, affirment qu’il a conduit la Russie dans une impasse.

« Dieu vous a placé au pouvoir »

Le patriarche orthodoxe russe Kirill a félicité ainsi vendredi Vladimir Poutine pour son 70e anniversaire. Dans son message, Kirill a loué le président russe pour « la transformation de l’image de la Russie, le renforcement de sa souveraineté et de ses capacités défensives, la défense des intérêts nationaux ».

« Dieu vous a placé au pouvoir pour que vous puissiez effectuer une mission d’une importance particulière et d’une grande responsabilité pour le sort du pays et de son peuple qui vous a été confié », a assuré le patriarche, 75 ans. Il lui souhaite aussi « des forces physiques et morales pour beaucoup d’années » et a appelé à des prières pour la santé du président russe.

La Corée du Nord et le Belarus sont les seuls pays à le féliciter

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a félicité M. Poutine pour avoir “défendu la dignité et les intérêts de la Russie contre les menaces américaines”. Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a qualifié M. Poutine de véritable leader qui doit prendre des “décisions difficiles” pour protéger les valeurs et les traditions du peuple russe.

Les deux pays collaborent de plus en plus étroitement avec la Russie, d’autant plus que l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’a rendue plus isolée sur la scène mondiale. Mercredi dernier encore, la Russie a défendu les essais de missiles de la Corée du Nord lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies.