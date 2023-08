Le président Mohamed Bazoum serait réduit à ne « manger que du riz sec et des pâtes »

Selon de nouvelles révélations de la chaine américaine CNN, rapportées par LSI Africa, le président Mohamed Bazoum est réduit à ne «manger que du riz sec et des pâtes».

Le président nigérien, Mohamed Bazoum, renversé par un coup d’Etat militaire le 26 juillet dernier, « a déclaré qu’il était maintenu isolé et contraint de manger du riz sec et des pâtes par la junte militaire », a rapporté mercredi 9 août 2023, la chaine américaine CNN. C’est dans une série de messages textuels adressés à un ami que M. Bazoum a déclaré qu’il était « privé de tout contact humain » depuis vendredi, « et que personne ne lui fournissait de nourriture ou de médicaments », a souligné ce journal ajoutant que les messages de Bazoum leur ont été transmis avec l’accord du président déchu.

« M. Bazoum a indiqué qu’il vivait sans électricité depuis une semaine, comme de nombreux Nigériens » alors qu’il occupe encore la résidence présidentielle. « Toutes les denrées périssables qui lui avaient été fournies se sont avariées et il se nourrit désormais de pâtes sèches et de riz ».

La CEDEAO privilégie la diplomatie sans écarter un recours à la force

Le bloc ouest-africain des pays opposés au coup d’État au Niger donne la priorité à la diplomatie pour résoudre la crise, tout en maintenant sa menace d’intervention armée pour rétablir le président renversé Mohamed Bazoum, à la veille mercredi d’un sommet régional. La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a indiqué mardi soir vouloir continuer à déployer toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer le retour à l’ordre constitutionnel au Niger , c’est-à-dire rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d’État il y a tout juste deux semaines, le 26 juillet.

Plusieurs dignitaires et ministres de son régime ont été arrêtés, le dernier en date connu ayant été mardi, le fils de l’ambassadrice du Niger en France, Aïchatou Boulama Kané, qui avait refusé d’abandonner son poste en dépit de l’injonction des militaires ayant pris le pouvoir. Le président du Nigeria Bola Tinubu, actuellement à la tête de la CEDEAO, a assuré que la diplomatie était la meilleure voie à suivre , sans exclure une intervention militaire. Aucune option n’a été écartée par la CEDEAO , a déclaré son porte-parole.