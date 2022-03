Le président malien Assimi Goita ne se rendra pas au sommet de la CEDEAO (Officiel)

Invité à se rendre à Accra au Ghana pour assister à un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation du Mali, le président de la transition du pays, le colonel Assimi Goita, ne se rendra finalement pas à cette assise en personne.

Dans une note adressée à la commission de la CEDEAO, le ministère des affaires étrangères du Mali, a indiqué que le président Assimi Goita ne pourrait pas assister en personne à la rencontre extraordinaire des chefs d’Etat de la CEDEAO, prévue pour ce vendredi, et qui sera exclusivement consacrée au Mali.

« Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali présente ses compliments à la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et, faisant suite à sa note verbale réf ECW/REL/092/DMNV/004g/vam du 22 mars 2022, a l’honneur de lui notifier les regrets de Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, de ne pouvoir prendre part à la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO prévue, le 25 mars 2022, à Accra au Ghana« , a indiqué la note.

« Toutefois, le Président de la Transition marque sa disponibilité à interagir, au cours de ladite session, avec ses pairs par visioconférence sur tout point relatif à la situation au Mali. Dans cette perspective, le Ministère porte à la connaissance de l’auguste Commission qu’une délégation conduite par Son Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, effectuera le déplacement pour la rencontre d’Accra pour y représenter la République du Mali », assure la diplomatie malienne.