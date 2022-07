Le président français Emmanuel Macron en visite officielle au Bénin

Emmanuel Macron est attendu le mercredi 27 juillet au Bénin pour une première visite officielle. Selon notre source le président français devra également se rendre au Cameroun après l’étape du Bénin.

Le président français Emmanuel Macron effectuera, le 27 juillet, son premier voyage présidentiel au Bénin. Selon la journaliste Emmanuelle Sodji qui rapporte l’information, Emmanuel Macron sera en terre béninoise pour « encourager le processus de démocratisation et les réformes économiques » entreprise par le gouvernement actuel.

Cette visite officielle sera la première en Afrique du président français, pour ce deuxième mandat. Emmanuel Macron (44 ans) a été réélu président de la République Française face à sa rivale Marine Le Pen, avec 58,8%. Ce premier quinquennat a été particulièrement marqué par la brouille diplomatique avec les autorités maliennes et les multiples propos condescendants de son ancien ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

Relations tendues

Il faut rappeler qu’en dehors du Mali, les relations entre la diplomatie béninoise et celle Française ne sont pas aussi au beau fixe. Et pour cause, les élections présidentielles d’Avril 2021 au Bénin et les emprisonnement des opposants Reckya Madougou et Joël Aïvo à de lourdes peines. En effet, dans sa correspondance en date du 12 mai 2021, Emmanuel Macron n’a pas daigné félicité son homologue béninois qui selon la Cour constitutionnelle avait remporté la présidentielle avec plus de 86% des voix.

Comme une réponse du berger à la bergère, au soir des élections législatives du 19 juin 2022 en France, le président béninois Patrice Talon a adressé un message à son homologue français Emmanuel Macron. Pour beaucoup, Patrice Talon a profité de l’occasion pour régler ses comptes avec Emmanuel Macron.