Le président des Émirats arabes unis Mohammed Al Nahyan en visite chez Vladimir Poutine a Saint-Pétersbourg

Le président russe Vladimir Poutine a rencontré, mardi 11 octobre, le président des Émirats arabes unis Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan à Saint-Pétersbourg. Mohamed bin Zayed a été le premier dirigeant arabe à se rendre en Russie depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Le président des Émirats arabes unis (EAU), Cheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, s’est rendu en Russie, mardi, où il aura des entretiens avec son homologue russe Vladimir Poutine. Selon le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, la visite du président des Émirats arabes unis en Russie aura pour objectif de trouver des solutions politiques efficaces à la crise en Ukraine.

S’adressant au président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, M. Poutine a déclaré que la Russie visait à créer la stabilité sur les marchés de l’énergie et à assurer l’équilibre entre l’offre et la consommation. Le président russe a déclaré mardi, que la Russie ne travaillait contre personne sur les marchés de l’énergie, une semaine après que Washington a critiqué la décision de l’OPEP+ de réduire fortement la production de pétrole.

« Nous travaillons également activement dans le cadre de l’OPEP+. Je connais votre position, nos actions, nos décisions ne sont dirigées contre personne, nous n’allons pas et nous ne le faisons pas de manière à créer des problèmes pour qui que ce soit », a déclaré Poutine lors de la réunion à Saint-Pétersbourg. « Nos actions visent à créer une stabilité sur les marchés mondiaux de l’énergie, afin que tant les consommateurs de ressources énergétiques que les acteurs de la production, les fournisseurs des marchés mondiaux se sentent calmes, stables et confiants. De sorte que l’offre et la demande soient équilibrées. »

Le président américain Joe Biden a appelé son administration et le Congrès à explorer les moyens de stimuler la production énergétique américaine et de réduire le contrôle de l’OPEP sur les prix de l’énergie après les réductions de production « à courte vue » du cartel. Ce geste de l’OPEP a suscité une réponse acerbe de M. Biden, qui souligne le fossé croissant entre les États-Unis et l’Arabie saoudite en matière de politique énergétique. Dimanche, le Kremlin a félicité l’OPEP+ d’avoir convenu de réductions de la production qui, selon lui, ont réussi à contrer le « chaos » semé par les États-Unis sur les marchés énergétiques mondiaux.