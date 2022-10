Le président américain Joe Biden se rendra en Egypte pour la COP27

Le président américain Joe Biden a annoncé qu’il prendra part à la prochaine conférence pour le climat de l’ONU, la COP27, en Egypte le 11 novembre prochain.

Le président américain Joe Biden se rendra en Egypte pour participer à la 27e Conférence des parties (COP27) de l’ONU sur le climat, qui aura lieu du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh, a annoncé vendredi la Maison blanche.

La porte-parole de la présidence des Etats-Unis, Karine Jean-Pierre, a déclaré que Joe Biden appellerait à une action mondiale « au cours de cette décennie décisive » et qu’il chercherait à « faire avancer le combat en faveur du climat et à aider les plus faibles à devenir plus résilients face aux impacts climatiques » lors de la COP27.

Le président démocrate continuera sa tournée diplomatique en se rendant du 13 au 16 novembre à Bali, en Indonésie, pour prendre part au sommet du G20, après une étape au Cambodge du 12 au 13 pour le sommet de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean). A Bali, Joe Biden « travaillera avec les partenaires du G20 sur des sujets clés comme le changement climatique ou l’impact mondial de la guerre menée par (le président russe) Poutine en Ukraine », selon Karine Jean-Pierre.

Vladimir Poutine pourrait lui aussi être présent au sommet du G20, même s’il a affirmé mi-octobre n’avoir pas encore pris sa décision. Le président russe avait également déclaré ne pas voir « la nécessité » de pourparlers avec Joe Biden en marge de cette rencontre. Côté américain, la Maison Blanche avait assuré jeudi que Joe Biden n’avait de toute façon « aucune intention » d’avoir un entretien bilatéral avec le président russe Vladimir Poutine lors de ce sommet.