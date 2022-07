« Le premier partenaire commercial du Bénin, c’est la Chine », Lionel Zinsou

La Chine est le partenaire numéro 1 du Bénin en matière de relation commerciale. C’est l’éclairage apporté par le financier et banquier d’affaire, Lionel Zinsou lors d’un récent entretien.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la France n’a pas de grands intérêts dans la plupart des pays de l’Afrique francophone subsaharienne. A croire le banquier d’affaire Lionel Zinsou, la France en terme d’investissements et d’échanges commerciaux en Afrique, travaille avec le Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Egypte. Les investissements et les échanges commerciaux dans les pays de l’Afrique francophone subsaharienne, sont minimes.

« L’économie française a très peu d’intérêt en Afrique francophone« , a indiqué l’ancien premier ministre béninois. La république du Bénin n’échappe pas à cette réalité. Aux dires du banquier d’affaire, c’est la Chine qui occupe le premier rang en terme d’échanges commerciaux avec le Bénin.

« Le premier partenaire commercial du Bénin, c’est la Chine et le second, c’est l’Inde« , a affirmé Lionel Zinsou.