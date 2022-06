Afrique: « Je vais aller contre les préjugés du type nous allons mourir de faim », Lionel Zinsou

L’Afrique est l’un des continents les mieux outillés et l’un de ceux qui sortiront clairement le plus vite de la situation de crise liée au Covid 19 et à la guerre en Ukraine. Telle est la réaction du banquier d’affaire Lionel Zinsou dans une interview accordée au site Gabon Review.

L’ancien premier ministre béninois, Lionel Zinsou ne cache plus son agacement face à ceux qui prédisent un avenir sombre au continent africain du fait des effets de la pandémie du Covid19 et de la guerre en Ukraine. Dans un entretien accordé à Gabon Review, le banquier d’affaire n’accorde aucun crédit aux discours pessimistes sur le continent noir.

Contrairement à ce qui se dit et qui se pense, indique l’ancien premier ministre béninois, l’Afrique est l’un des continents les mieux outillés et l’un de ceux qui sortiront clairement le plus vite de la situation de crise actuelle. Le continent ne mourra pas de faim, prédit-il.

« Je vais aller contre les préjugés du type ‘nous allons mourir de faim, nous sommes dépendants du blé « , a martellé le financier

Selon lui, ses discours persistants sur l’Afrique sont toute une série de clichés dont il faut affirmer et marteler fortement le contraire. Comme lors de la pandémie du Covid19, a-t-il poursuivi, « on va réagir et réagir vite », affirme-t-il en parlant des effets de la guerre en Ukraine sur le continent.

Selon le franco-béninois, lorsque la pandémie de la Covid 19 a éclaté en 2019, les gens ont annoncé l’hécatombe en Afrique mais en fin de compte, il reste que le continent est l’un qui a été moins en récession pendant cette crise.

Pour Lionel Zinsou, les propos, les clichés sur l’Afrique, les afro pessimistes et afrophobes ne l’ont jamais touché. Le franco-béninois reste convaincu que l’Afrique reste le continent de l’avenir.