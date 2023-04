« Le premier chapitre d’une nouvelle histoire », les confidences de EA Sports sur l’après FIFA

Lors d’un entretien accordé à RMC Sport, David Jackson, vice-président « Brand Marketing » d’EA Sports, s’est confié sur les plans du studio américain concernant EA Sports FC, la suite des jeux FIFA.

«Après près de 30 années de création d’expériences footballistiques interactives qui ont défini un genre, nous commencerons bientôt une nouvelle ère passionnante», a expliqué EA Sports en mai 2022 pour annoncer le changement de nom de son opus FIFA. Sa simulation de football va désormais se nommer EA Sports FC. Et, après avoir dévoilé le logo et l’identité visuelle de son jeu légendaire, la semaine dernière, la firme américaine a donné un peu plus d’informations sur EA Sports FC, via son vice-président « Brand Marketing » David Jackson qui s’est entretenu avec RMC Sport.

Illettré que la date de sortie de la première version de EA Sports FC, David Jackson, n’a pas donné d’informations claires, mais a annoncé plus de détails en juillet prochain. “Nous ne sommes pas encore en mesure de parler du produit. Nous en parlerons en juillet. Pour l’instant, nous parlons d’une sorte de premier chapitre d’une nouvelle histoire pour EA Sports. Et ce premier chapitre est porté sur notre nouvelle marque, EA Sports FC. Il y a eu une énergie incroyable ce weekend avec la naissance de la marque dans 120 matchs à travers les plus grands championnats du monde. On a vu une super énergie positive avec tous nos partenaires. À partir de juillet, nous pourrons parler des détails du jeu”, a-t-il expliqué.

- Publicité-

Il a tout de même rassuré en ce qui concerne les licences de clubs, d’équipes, de joueurs: “L’authenticité est la chose la plus importante pour nous, et nous nous attendons à ce que nos licences soient au moins équivalentes à ce que vous attendez d’une expérience FIFA, et nous espérons les développer à l’avenir.” David Jackson a également expliqué le logo d’EA Sports FC, dévoilé la semaine passée qui est un triangle en noir et blanc.

“Après 30 ans passés à emprunter une marque, nous pouvions prendre plusieurs chemins différents. L’une des principales conclusions tirées dès le début, c’est que le football est un spectre de couleurs: le blanc du Real Madrid, le rouge et bleu du Paris Saint-Germain, le jaune de Dortmund. On ne voulait donc pas choisir une couleur en particulier. Par contre, si le football se décline en de nombreuses couleurs, il ne présente que quelques formes.

Le triangle est l’une d’elles. Il est vraiment important, si on pense à la naissance du football moderne, avec les séquences complexes de passes et aux systèmes créés par Cruyff, Guardiola et beaucoup d’autres. Et puis le triangle est intrinsèque à FIFA: les premiers jeux 8-bits étaient réalisés en vue isométrique, les polygones du début de la 3D étaient triangulaires, l’indicateur de joueur au-dessus des têtes est un triangle”, a-t-il ajouté.

Rejoignez Le Club 👉 https://t.co/nrBNig1jqq

Nous avons hâte de vous montrer le futur du football en juillet 🔥 ! #EASPORTSFC pic.twitter.com/xCFisWq34S — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) April 6, 2023

- Publicité-

Les férus du jeu de simulation d’ EA Sports peuvent donc se rassurer, la firme américaine met tout en œuvre pour qu’EA Sports FC soit de la même qualité sinon supérieur aux FIFA qu’ils ont connu.