« Le plus gros mytho de la Côte d’Ivoire », Maria Mobile s’en prend à Jonathan Morrison

Après ses révélations sur le montant qu’a coûté sa bague de fiançailles à Jonathan Morrison, Maria Mobile s’en est pris à son ex chéri sur qui elle promet de faire de troublantes révélations ce mercredi 14 septembre 2022.

Ce n’est pas la bonne entente entre Maria Mobile et Jonathan Morrison depuis leur séparation. Après avoir désavoué l’ex footballeur sur sa prétendue fortune, Maria Mobile promet d’aller plus loin pour révéler aux yeux du monde la face cachée de celui qui se fait passer pour un milliardaire.

« Depuis le début j’avais décidé de ne rien dire sur cette affaire du plus gros mytho de la Côte d’Ivoire ! Le Bernard Madof ivoirien ! Je m’en fou des injures des émotionnels ! », a lâché Maria Mobile sur sa page Facebook mardi dernier. Mieux, elle annonce de grands déballages sur son ex fiancé. « Mais demain 19h je vais casser les papos de votre faux milliardaires et Faux footballeurs la! Enough is enough! », a-t-elle promis.

Maria Mobile confond Jonathan Morrison

Interrogée lors d’un entretien, elle confond son ex chéri sur le prix de sa bague de fiançailles. «La bague de fiançailles que j’ai remise à Maria Mobil m’a coûté 236.000 dollars, ce qui fait 118.000.000 de FCFA», avait déclaré le jeune footballeur dans l’émission Accusé, levez-vous il y a quelques semaines.

Un montant que rejette Maria Mobile en Bloc. Pour elle, l’initiateur du tournoi de Maracana Tchin-Tchin n’a pas la capacité d’offrir une bague de plus de 100 millions à Une femme. « Vous même il faut voir s’il peut acheter un bague qui coûte le prix qu’il donne. Il ne peut pas l’achetée. La bague coûtait 6 millions. Je suis partie dans la boutique , j’ai filmé le magasin, j’ai filmé celui qui lui a vendu la bague. Elle a coûté 6 millions. Donc ça n’a jamais coûté les 100 combien de millions qu’il a dit. Les gens pensent que j’ai bouffé l’enfant là. C’est lui qui m’a bouffée« , a-t-elle répondu.