“Le plus gros cachet que Dj Arafat a touché de son vivant, c’était au Togo”

Reçu ce lundi par le média ivoirien ActuPeople pour parler de ses rapports avec Dj Arafat, Landry Agban, l’un de ses anciens bras droit a révélé le plus gros cachet que le Zeus de l’Afrique a touché de son vivant.

Quatre ans après sa tragique mort, le légendaire artiste ivoirien, Arafat DJ, demeure encore dans les mémoires des Ivoiriens. Si la douleur de sa perte est encore palpable pour ses fans et proches, des révélations et des buzzs sur sa vie privée et sa courte carrière professionnelle n’en manquent pas. Récemment, c’est son ancien bras droit, Landry Agban, qui a dévoilé le plus gros cachet qu’il a touché de son vivant.

Dans une interview accordée à Actupeople, Landry Agban, ancien manager de la star, a révélé que le plus gros cachet qu’Arafat DJ a touché de son vivant était de 100 millions de francs CFA avec une entreprise de moto au Togo. « Le plus gros cachet que Didier (DJ Arafat) a touché de son vivant est 100 millions. C’était au Togo, ce n’était pas un concert. C’était sa marque « Yorobo » pour fabriquer les motos. C’était un partenariat commercial, c’est là qu’il a acheté sa Jaguar à 80 millions » a révélé Landry.

Une révélation qui souligne une fois de plus, le degré d’influence de la star en Afrique de l’Ouest, où il a réussi à établir sa marque “Yorobo” dans le secteur des motos. En effet, Arafat DJ a toujours été un entrepreneur averti et a su capitaliser sur sa notoriété pour développer ses activités commerciales. La révélation de ce cachet impressionnant témoigne aussi de la réussite de ses initiatives et de son impact dans le monde des affaires.

Malgré sa disparition, Arafat DJ continue d’inspirer des générations de jeunes artistes et entrepreneurs à travers l’Afrique. Sa personnalité charismatique et son talent incontestable ont marqué l’histoire de la musique africaine, et sa contribution à l’industrie ne sera jamais oubliée.