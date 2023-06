Le père de Neymar a été arrêté par la police selon les informations de UOL Esporte. Il ferait l’objet d’une plainte pour délit environnemental.

Le père de la star du Paris Saint-Germain, Neymar Jr, a récemment été arrêté par les autorités, selon les informations fournies par UOL Esporte. Selon cette source, Neymar Sr se trouvait chez lui, dans sa résidence de Mangaratiba au Brésil, lorsque la police a fait irruption pour mettre fin aux travaux effectués sur sa propriété.

La raison de cette intervention policière serait une plainte déposée contre le père du joueur brésilien pour délit environnemental. Selon les informations recueillies, Neymar Sr aurait détourné un cours d’eau, prélevé illégalement de l’eau dans une rivière et utilisé cette eau pour créer un lac artificiel. Il serait également épinglé pour avoir réalisé des travaux de terrassement, d’excavation et de déplacement de pierres et de rochers sans les autorisations nécessaires.

Bien que Neymar Sr n’ait pas été placé en détention, il devra s’acquitter d’une amende d’environ 960 000€ en raison de ces infractions. Ni le joueur, ni son père n’ont pour le moment réagi à cette information qui vient secouer une nouvelle fois la famille Neymar après que l’attaquant du PSG a présenté publiquement ses excuses à financée pour l’avoir trompée.

