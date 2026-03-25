Le père de Lamine Yamal : il n’a même pas montré 20 % de son potentiel

Depuis son intégration au FC Barcelone, Lamine Yamal s’est imposé comme une révélation du club grâce à ses qualités offensives, son sens du dribble, sa vitesse, son efficacité devant le but et une lecture du jeu remarquable pour un joueur aussi jeune. Ces performances entraînent fréquemment des rapprochements avec d’autres footballeurs, parmi lesquels Lionel Messi.

Un encadré vidéo signale par ailleurs le retour de Kai Havertz en sélection allemande pour des matches amicaux face à la Suisse et le Ghana.

Cependant, son père, Mounir Nasraoui, soutient que le jeune attaquant n’a pas encore révélé l’essentiel de son potentiel et que les comparaisons ne sont pas nécessaires.

Le père rejette les parallèles entre son fils et d’autres joueurs

Yamal a fait ses débuts à 15 ans, le 29 avril 2023, lors d’un succès 4-0 contre le Betis. Depuis, il a établi plusieurs records et reçu plusieurs distinctions, notamment le Trophée Kopa du meilleur joueur de moins de 23 ans au Ballon d’Or 2024, le Golden Boy et le Laureus Rising Star, tout en gagnant progressivement du temps de jeu et en s’affirmant comme un élément important du Barça.

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Au niveau international, il compte également des apparitions marquantes avec l’équipe nationale espagnole senior, qui ont confirmé son statut émergent au plus haut niveau.

Sa capacité à provoquer des situations en un contre un, sa vision du jeu et sa faculté à créer des occasions, en plus de ses buts, ont suscité des comparaisons avec des figures historiques du football.

Lors d’un direct sur Instagram, Mounir Nasraoui a d’abord estimé que son fils n’avait montré qu’une fraction limitée de ses aptitudes, évaluant à moins de 20 % ce qui a été vu jusqu’à présent.

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Il a ensuite précisé qu’il n’a jamais comparé Lamine à d’autres joueurs, affirmant qu’il le compare uniquement à lui-même et qu’il n’a pas besoin de le mesurer à quiconque, tout en déclarant respecter chaque footballeur, quelle que soit son époque.

Cette saison, Lamine Yamal a inscrit 21 buts et délivré 16 passes décisives en 40 rencontres. Son père a mis en avant le travail quotidien du joueur, évoquant notamment une routine matinale comprenant des pompes dès le réveil et une constance sans excuses ni jour de démotivation.

Barcelone et Yamal se préparent désormais à affronter l’Atlético Madrid au stade Air Metropolitano de Riyad en Liga le 4 avril, avant le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions programmé le 8 avril au Camp Nou Spotify.