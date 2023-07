Le Parlement thaïlandais rejette la candidature de Pita au poste de Premier ministre

- Publicité-

Le chef de file du parti Move Forward, Pita Limjareonrat, voit sa candidature au poste de Premier ministre rejetée par le Parlement thaïlandais pour la seconde fois, suscitant des protestations de ses partisans.

Le Parlement thaïlandais a décidé, ce mercredi, de rejeter la candidature de Pita Limjareonrat, le leader du parti Move Forward, au poste de Premier ministre pour la seconde fois au cours de cette session parlementaire. Le président de la Chambre basse a expliqué que cette décision était basée sur l’article 41 du règlement de l’Assemblée, qui interdit à Pita de se présenter à nouveau.

Le refus d’autoriser la candidature de Pita Limjareonrat a entraîné des protestations bruyantes de la part de ses partisans, manifestant leur désaccord avec cette décision. Cette situation témoigne de la tension politique croissante en Thaïlande, alors que le pays cherche à former un gouvernement stable et représentatif.

Pita Limjareonrat, en tant que leader du parti Move Forward, avait exprimé son désir de devenir Premier ministre et avait tenté de se présenter pour la seconde fois lors de cette session parlementaire. Cependant, en vertu de l’article 41 du règlement de l’Assemblée, cette candidature a été jugée illégale, mettant ainsi un terme à ses aspirations pour le poste le plus élevé du gouvernement.

La décision du Parlement reflète également les divisions politiques persistantes au sein du pays, avec des partisans de Pita exprimant leur frustration face à ce qu’ils perçoivent comme une limitation de leurs droits démocratiques. D’autre part, les opposants du chef de file du parti Move Forward soulignent le respect des règles parlementaires en vigueur.

Le rejet de la candidature de Pita Limjareonrat soulève également des questions sur la stabilité politique de la Thaïlande, alors que le pays a traversé des périodes d’instabilité gouvernementale ces dernières années. Il devient essentiel pour les acteurs politiques de trouver un terrain d’entente et de rechercher des solutions pour sortir de l’impasse actuelle et former un gouvernement fonctionnel et efficace.