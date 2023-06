Le Parlement libanais a échoué pour la 12e fois, à élire un président

- Publicité-

Le Parlement libanais a échoué mercredi, pour la douzième fois, à élire un président, le bras de fer entre le puissant Hezbollah pro-iranien et ses adversaires aggravant le risque d’une vacance prolongée dans le pays.

Le parlement libanais n’a pas réussi à élire un président lors de sa 12e tentative ce mercredi matin, plus de six mois après le départ de l’ancien président Michel Aoun en octobre, laissant le poste vacant et exacerbant la crise politique et économique déjà grave du Liban. L’élection d’un nouveau président au Liban nécessite la présence d’un quorum des deux tiers (85 députés).

Les deux blocs au parlement ont déclaré avant le vote qu’ils perturberaient le quorum s’ils estimaient que le candidat de l’autre bloc gagnerait, comme ils l’ont fait dans la plupart des tentatives précédentes. Le quorum a été perdu juste après le vote lorsque les députés ont quitté la salle.

Tout candidat à la présidence aurait besoin de 86 voix au premier tour de scrutin ou de 65 au second tour pour être élu. L’ancien ministre des Finances Jihad Azour – le candidat soutenu par les partis chrétiens et les partis opposés au Hezbollah – a obtenu 59 voix, tandis que l’ancien ministre de la Santé Suleiman Frangieh – le candidat soutenu par le Hezbollah et le mouvement Amal – a obtenu 51 voix. 17 autres votes ont été placés pour d’autres candidats.

Azour et Frangieh sont actuellement les principaux candidats de la course, les plus grands partis chrétiens du pays – le Mouvement patriotique libre, les Forces libanaises et le parti Kataeb – soutenant Azour. Azour est actuellement directeur du Fonds monétaire international pour le Moyen-Orient et l’Asie centrale. Frangieh est à la tête du mouvement Marada allié au Hezbollah et a été par le passé député et ministre de la Santé. Le Mouvement patriotique libre s’est déplacé pour soutenir Azour avant le vote de mercredi. Le mouvement avait des liens étroits avec le Hezbollah, mais la relation entre les deux mouvements s’est rompue ces dernières années en raison de désaccords politiques.