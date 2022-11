Le Parlement européen qualifie la Russie d’ »État promoteur du terrorisme »

Les eurodéputés ont voté ce 23 novembre un texte reconnaissant la Russie comme un « État promoteur du terrorisme et comme un État qui utilise des moyens terroristes ».

Le Parlement européen a voté ce mercredi un texte qualifiant la Russie d' »Etat promoteur du terrorisme » dans la guerre en Ukraine, appelant les 27 pays de l’Union européenne à en faire de même. Dans le texte adopté à Strasbourg par 494 voix pour (58 voix contre et 44 abstentions), les eurodéputés décrivent « la Russie comme un État promoteur du terrorisme et comme un État qui utilise des moyens terroristes ».

European Parliament declares Russia to be a state sponsor of terrorism



Following the atrocities carried out by Vladimir Putin’s regime against Ukrainian civilians, MEPs have recognised Russia as a state sponsor of terrorism.



