Le pape Léon XIV qualifie sa tournée en Afrique de «fête de la foi»

Mercredi 29 avril, sur la place Saint‑Pierre, le pape Léon XIV a fait part de sa profonde satisfaction après sa tournée africaine qui l’a conduit en Algérie , au Cameroun , en Angola puis en Guinée équatoriale. Il a raconté y avoir découvert une ferveur religieuse vive et des accueils marqués par une grande chaleur humaine.

Devant quelque 25 000 fidèles réunis pour l’audience générale, le souverain pontife a présenté ce déplacement comme un signal de paix à une époque où le monde est secoué par des conflits et des atteintes répétées au droit international. Il a souligné que l’idée d’un voyage en Afrique l’avait habité dès les débuts de son pontificat.

Au fil de son discours, il a détaillé les moments forts de cette dizaine de jours : en Algérie, une démonstration de coexistence entre communautés de confessions différentes ; au Cameroun, un rappel pressant à œuvrer pour la réconciliation, illustré par sa visite à Bamenda, une zone du Nord‑Ouest en proie à des tensions ; en Angola, son pèlerinage au sanctuaire de Mamã Muxima, où il dit avoir ressenti l’intensité de la foi populaire ; et en Guinée équatoriale, à Bata, une rencontre émouvante avec des détenus qui l’ont supplié de prier pour leur liberté.

Le pape a insisté sur le poids symbolique de ce périple, estimant que la venue du chef de l’Église offre aux populations locales une tribune pour affirmer leur foi, leur espérance et leurs attentes en matière de dignité et d’avenir.

Un apport précieux pour sa mission pastorale

Selon lui, ce voyage a remis l’Afrique au cœur des préoccupations internationales : il a permis aux communautés rencontrées d’exprimer publiquement leur joie d’être peuple de Dieu et leur désir d’un avenir plus digne pour tous.

Ému par les rencontres vécues, Léon XIV a remercié les populations pour les marques d’amitié et les témoignages reçus, qu’il a qualifiés de cadeau immatériel pour son service pastoral.

La tournée s’était achevée le 23 avril par une messe en plein air en Guinée équatoriale, après un itinéraire soutenu comprenant de nombreux vols, célébrations, discours multilingues, rencontres et moments de foule. Partout, il a multiplié les appels en faveur de la justice sociale, de la paix et du respect de la dignité humaine, fustigeant les inégalités, la corruption et l’exploitation abusive des ressources par des pouvoirs oppressifs.