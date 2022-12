Le Pape François qui s’est fondu en larmes jeudi 8 décembre, en évoquant la guerre dans l’Ukraine « martyrisée », lors d’une cérémonie célébrée en public dans le centre de Rome, a appelé ce mercredi, à « baisser le niveau des dépenses » de Noël, afin d’économiser et d’envoyer des dons aux Ukrainiens.

Le pape François a appelé mercredi à « baisser le niveau des dépenses » de Noël, afin d’économiser et d’envoyer des dons aux Ukrainiens. « Faisons un Noël plus humble, avec des cadeaux plus humbles. Envoyons ce que nous économisons au peuple ukrainien, qui en a besoin : il souffre tant, il a faim, froid, tant de gens meurent parce qu’il n’y a pas de médecins ou d’infirmiers », a exhorté le souverain pontife à l’issue de son audience générale hebdomadaire au Vatican.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Le pape plaide inlassablement pour la paix depuis le début, en février, de l’invasion russe en Ukraine, un sujet qu’il évoque régulièrement dans ses prises de parole. Jeudi, lors d’une cérémonie publique à Rome, il n’avait pas pu réprimer ses larmes en évoquant une fois de plus l’Ukraine « martyrisée » par la guerre.

Moscou écarte le plan de paix ukrainien

Le Kremlin a écarté mardi, le plan de paix ukrainien, répondant que Kiev devait céder les territoires dont la Russie revendique l’annexion avant toute négociation diplomatique, tandis que les combats et les bombardements se poursuivent, notamment à Kramatorsk, dont le centre-ville et la zone industrielle ont été frappés le même jour, selon les autorités ukrainiennes.

Dans une adresse vidéo devant le Parlement de Nouvelle-Zélande, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a lancé un appel pour aider son pays à se débarrasser des mines et autres engins non explosés qui selon lui infestent 174 000 km2 de territoire ukrainien, une surface équivalente à celle du Cambodge ou de l’Uruguay.