Le Pape François annoncé dans des pays africains en proie à des violences récurrentes

Le Vatican a annoncé ce jeudi, que le Pape François se rendra en République Démocratique du Congo (RDC) et au Soudan du 2 au 7 juillet 2022.

A la demande des chefs d’Etat et des évêques de la RDC et du Soudan, le Pape François fera une visite dans ses deux pays en début du mois de juillet. Le Souverain Pontife sera en RDC du 2 au 5 juillet, dans les villes de Kinshasa et Goma, avant de visiter Juba, capitale du Soudan du Sud, du 5 au 7 juillet.

« Le pape vient raviver l’espérance du peuple congolais, qui a besoin de la paix, de la sécurité et du bien-être », a réagi Mgr Marcel Utembi Tapa, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco), lors d’une conférence de presse à Kinshasa, après l’annonce du Vatican. Selon le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, cette visite est « un don inestimable à notre pays, à notre peuple, un peuple qui passe aujourd’hui des moments difficiles ».

La RDC et le Soudan sont deux pays qui font face à des violences récurrentes depuis plusieurs années. En RDC, Goma, la ville principale de la province du Nord-Kivu, dans l’est du pays, est le théâtre de violences de groupes armés depuis plus de vingt-cinq ans. La dernière visite d’un pape à Kinshasa remonte à août 1985, quand Jean-Paul II avait passé deux jours dans le pays, qui s’appelait alors Zaïre.

La visite au Soudan du Sud sera la première d’un pape depuis la création du pays, en 2011. Pauvre de 11 millions d’habitants, le pays sombre dans une instabilité chronique depuis plusieurs années. Le discours du Pape sera donc de faire taire les violences et travailler pour la paix et la stabilité nationale.