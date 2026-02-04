Le Panama rejette l’arbitrage lancé par CK Hutchison après l’annulation des concessions portuaires

Le président panaméen José Raúl Mulino a réagi sur son compte X aux allégations du groupe hongkongais CK Hutchison, qui annonçait le 2 février avoir engagé une procédure d’arbitrage contre le Panama. Dans son message, le chef de l’État a tourné en dérision la prise de position de la société, rejetant sans équivoque ses accusations liées à la décision judiciaire récente.

Le président panaméen José Raúl Mulino a réagi sur son compte X aux allégations du groupe hongkongais CK Hutchison, qui annonçait le 2 février avoir engagé une procédure d’arbitrage contre le Panama. Dans son message, le chef de l’État a tourné en dérision la prise de position de la société, rejetant sans équivoque ses accusations liées à la décision judiciaire récente.

CK Hutchison, propriétaire d’actifs portuaires historiques, affirme avoir subi d’importants préjudices après que la Cour suprême du Panama a annulé le contrat qui lui conférait depuis 1997 l’exploitation des terminaux de Balboa, côté Pacifique, et de Cristóbal, côté Atlantique. L’entreprise a indiqué vouloir recourir à l’arbitrage international pour contester les conséquences de l’arrêt rendu par la haute juridiction panaméenne.

De son côté, José Raúl Mulino a souligné sur X que la déclaration du groupe ne saurait remettre en cause la primauté du droit dans le pays. Il a insisté sur le respect strict des décisions rendues par le pouvoir judiciaire, rappelant la séparation des pouvoirs comme fondement de l’État panaméen.

Publicité