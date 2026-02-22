Le Pakistan frappe sept camps «terroristes» à la frontière avec l’Afghanistan

Dimanche 22 février 2026, Islamabad a annoncé avoir mené des frappes à la frontière avec l’Afghanistan visant sept sites, en représailles à des attaques-suicides survenues sur le sol pakistanais. Le gouvernement attribue ces attentats à des groupes armés qu’il accuse de recevoir un soutien depuis Kaboul.

Dans un communiqué, le ministère de l’Information et de la Radiodiffusion a indiqué que l’armée avait conduit des tirs « sélectionnés » sur la base d’informations de renseignement pour neutraliser sept camps et lieux de repli utilisés par des éléments terroristes.

Le texte officiel rappelle que ces opérations interviennent après trois attentats enregistrés depuis le début du ramadan, présentés par les autorités comme les motifs immédiats de l’intervention transfrontalière.

Les frappes, effectuées le long de la ligne frontalière afghane, reflètent la volonté de l’État pakistanais de répondre de façon directe aux menaces qu’il estime émaner de l’autre côté de la frontière.

Contexte et enjeux

Islamabad soutient depuis plusieurs mois que certains groupes armés responsables d’attaques sur son territoire bénéficient d’appuis logistiques ou politiques en Afghanistan, une accusation qui alimente régulièrement les tensions bilatérales.

Cette nouvelle série d’opérations risque d’accroître les frictions entre les deux capitales et pourrait avoir des répercussions sur la sécurité régionale, alors que les autorités pakistanaises annoncent que des précisions complémentaires seront diffusées ultérieurement.