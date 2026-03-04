Le nouveau sélectionneur du Burkina Faso, Amir Abdou visé par des poursuites judiciaires ?

L’Hassania Union Sport d’Agadir (HUSA) se retrouve confronté à une situation délicate suite au départ inattendu de son entraîneur principal, Amir Abdou.

L’Hassania Union Sport d’Agadir (HUSA) se retrouve confronté à une situation délicate suite au départ inattendu de son entraîneur principal, Amir Abdou.

Le technicien a choisi de quitter son poste pour prendre les rênes de la sélection nationale du Burkina Faso, une décision qui a pris le club par surprise alors que la saison est toujours en cours. Estimant que cet acte constitue une rupture grave de ses engagements contractuels, la direction d’Agadir a annoncé l’ouverture d’une procédure judiciaire contre l’ancien coach.

Les dirigeants de l’Hassania ont indiqué vouloir mobiliser l’ensemble des voies de recours disponibles auprès des instances compétentes afin d’obtenir réparation du préjudice subi. Il ne s’agit pas seulement d’un litige financier : le club met en avant la nécessité de protéger son image et la stabilité de son institution face à ce départ précipité.

Publicité

Sur le plan sportif et organisationnel, cette défection intervient à un moment délicat et risque de perturber la préparation de l’équipe. L’HUSA devra gérer l’impact immédiat sur le groupe, trouver des solutions pour la conduite de l’équipe et veiller à limiter les conséquences sur le classement et la saison en cours.

La procédure annoncée se veut dissuasive et vise à affirmer le respect des clauses contractuelles afin d’éviter que de tels départs ne deviennent un précédent. Le dossier reste en cours et le club promet de suivre la voie légale pour faire valoir ses droits.