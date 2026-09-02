Le Nigeria mise sur l’exportation de services numériques pour retenir ses talents

Le gouvernement fédéral nigérian a lancé, lundi 31 août, la campagne « Hire from Nigeria », une initiative destinée à mettre les professionnels nigérians en relation avec des employeurs et des marchés internationaux tout en leur permettant de travailler à distance depuis le pays. L’objectif affiché est de créer un million d’emplois liés à l’exportation de services d’ici 2030, alors que le départ de nombreux talents qualifiés continue de priver l’économie nigériane d’une partie de cette valeur.

La campagne est portée conjointement par le ministère de l’Information et de l’Orientation nationale, dirigé par Mohammed Idris, le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement, dirigé par Jumoke Oduwole, et le ministère de l’Éducation, dirigé par Tunji Alausa, avec l’appui du Programme national d’exportation de talents et de partenaires publics-privés comme Tech4Dev.

Selon ses initiateurs, l’initiative doit permettre de former plus de 35 000 Nigérians au sein d’une nouvelle Académie de technologie numérique, ainsi que plus de 200 000 personnes supplémentaires dans un réseau de 1 200 centres de formation technique et professionnelle répartis dans le pays.

Le gouvernement présente cette stratégie comme un moyen de positionner le Nigeria comme une source mondiale de compétences et de services numériques livrables à distance, en misant sur ce qu’il décrit comme un travail sur « la visibilité, la confiance et l’accès aux marchés mondiaux » des professionnels nigérians.

Contenir la fuite des cerveaux sans bloquer les départs

Le Nigeria perd depuis des décennies une partie de ses talents qualifiés, partis chercher de meilleures conditions de travail et de rémunération à l’étranger, un phénomène largement connu localement sous le nom de « japa ». Plutôt que de chercher à retenir physiquement ces professionnels, la nouvelle campagne mise sur le travail à distance pour permettre à l’économie nationale de continuer à bénéficier de leurs compétences sans exiger leur maintien sur le territoire.

Cette approche s’inscrit dans la continuité des efforts engagés par Abuja pour développer son secteur des services numériques, présenté par les autorités comme un relais de croissance et une source de devises pour l’économie nigériane.