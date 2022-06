Le Nigeria espère construire un pipeline pour livrer du gaz vers l’Europe via le Maroc

Le gouvernement nigérian a approuvé mercredi une initiative visant à construire au Maroc un gazoduc qui permettre fournir du gaz naturel vers l’UE. C’est ce qu’a annoncé le ministre nigérian des ressources pétrolières Timipre Sylva cité par le portail The Cable.

Il est prévu d’exporter du gaz via ce nouveau pipeline à quinze pays de l’Afrique de l’Ouest, et puis, à travers le Maroc, en Espagne et aux autres États européens.

Le projet a été initié par la Compagnie pétrolière nationale nigériane (NNPC), le cabinet ministériel lui a approuvé la signature d’un contrat avec la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

La longueur totale du pipeline sera d’environ 7.000 km, font savoir les milieux d’affaires. Le gazoduc sous-marin traversera l’océan Atlantique en contournant la partie nord-ouest de l’Afrique. Cependant, le projet étant actuellement au stade de conception technique, le coût de sa mise en œuvre n’est pas encore déterminé.

Le Nigeria possède d’importantes réserves de gaz naturel. Les principales régions gazières sont situées sur le plateau du golfe de Guinée, à des profondeurs considérables. Des représentants des milieux politiques de l’UE et de sociétés énergétiques européennes se sont rendus au Nigeria ces derniers mois, en quête d’opportunités pour augmenter les importations de gaz vers l’Europe en provenance de pays africains.