Le Niger veut renégocier tous ses accords avec les pays disposant de bases militaires sur son sol

Les nouvelles autorités de Niamey veulent renégocier les accords militaires avec les pays qui disposent de forces stationnées sur le sol nigérien. L’annonce a été faite par le ministère nigérien des Affaires étrangères dans des correspondances adressées à des représentations diplomatiques des pays concernées.

Dans un communiqué rendu public le 26 décembre 2023, le ministère des Affaires étrangères annonce qu’il « procédera à une révision de tous les accords signés par le passé avec tous les partenaires ». Cette décision se fait « conformément aux exigences du peuple nigérien », précise la source. « Un projet de protocole d’accord leur [partenaires, ndlr] sera soumis pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale ».

Actuellement, ce sont les États-Unis, l’Allemagne et l’Italie qui disposent de bases militaires au Niger. Le contingent français a définitivement quitté le pays le 22 décembre. Les États-Unis et l’Allemagne ont déjà fait part de leur souhait de voir leurs troupes rester, au nombre de 1 300 et 100, respectivement.

Quant à l’Italie, elle avait environ 300 soldats au Niger avant le coup d’État du 26 juillet 2023, selon le ministère de la défense du pays. Les Belges, les Italiens et d’autres États européens ont aussi des soldats au Niger dans le cadre de la force de l’Union européenne EUCAP Sahel.