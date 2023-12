Le Niger suspendu des instances de la Francophonie

- Publicité-

L’organisation internationale de la Francophonie (OIF) a annoncé mercredi la suspension du Niger, où un régime militaire a renversé le 26 juillet dernier le président élu Mohamed Bazoum.

Dans un communiqué en date du 19 Décembre 2023, l’organisation internationale de la Francophonie (OIF) a annoncé la suspension du Niger et appelle à la libération immédiate et sans condition du Président élu Mohamed Bazoum. « Adoptant une résolution conformément aux dispositions du chapitre 5 de la Déclaration de Bamako, le CPF a prononcé la suspension de la République du Niger de la Francophonie, avec pour effets immédiats la suspension de la participation de ses représentants de fait aux réunions des Instances de la Francophonie ainsi que la suspension de la coopération multilatérale francophone avec cet Etat membre, à l’exception des programmes bénéficiant directement aux populations civiles, et ceux concourant au rétablissement de la démocratie. » peut-on lire sur le communiqué.

Le CPF a appelé à la libération immédiate et sans conditions du Président Mohamed BAZOUM, des membres de sa famille ainsi que de ceux de son Gouvernement également séquestrés. Il exige le rétablissement rapide de l’ordre constitutionnel et de la démocratie au Niger et appelle les autorités de transition à établir un chronogramme de sortie de transition avec une durée limitée dans le temps. Le CPF a souligné l’importance que l’OIF œuvre aux côtés des acteurs nationaux, en concertation avec les partenaires régionaux et internationaux en faveur d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel et au rétablissement de la démocratie au Niger, y compris à travers les efforts en cours du Comité des Chefs d’État de la CEDEAO.