« Le monde est trop grand pour que l’Europe et l’Amérique isolent un pays aussi grand que la Russie « 

Alors que les pays occidentaux assurent vouloir isoler la Russie du fait de la guerre en Ukraine, le Kremlin a riposté en déclarant que l’Occident se comportait comme des bandits et que la Russie ne peut pas être isolée.

La Russie a été sanctionnée durement par les pays occidentaux pour avoir entrepris une opération militaire en Ukraine. En réponse à cette flopée de sanctions, Moscou assure que la Russie est trop grande pour être isolée et le monde ne s’arrêtait pas qu’à l’Europe et les Etats-Unis.

Le Porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a indiqué samedi aux journalistes que les pays occidentaux menaient une guerre économique contre la Russie mais que le pays allait réagir et prendre également des mesures en représailles. Même s’il n’a pas précisé le genre de mesure que prendrait Poutine, Peskov a assuré que cela serait conforme aux intérêts russes.

Le porte-parole a aussi indiqué que le fait de sanctionner la Russie et d’imposer des embargos, n’est pas synonyme d’isolement de la Russie. « Cela ne signifie pas que la Russie est isolée », a déclaré Peskov. « Le monde est trop grand pour que l’Europe et l’Amérique isolent un pays, et plus encore un pays aussi grand que la Russie. Il y a beaucoup plus de pays dans le monde », a-t-il ajouté.

Il a également mis en garde contre le fait que si les États-Unis imposaient des sanctions aux exportations d’énergie de la Russie, cela perturberait les marchés de l’énergie dans le monde. Notons que l’Europe dépend considérablement du gaz russe et même si les Etats-Unis et l’Algérie acceptent de compenser le déficit en cas de fermeture par Moscou, cela impacterait gravement le vieux continent.