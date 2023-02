« Le monde du football est un peu homophobe », lâche Jakub Jankto après son coming-out

Une semaine après avoir fait son coming-out sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain tchèque Jakub Jankto a pris la parole lors d’un entretien accordé à Mediaset. Et le joueur affirme que le monde du football est un peu homophobe.

« Salut, je suis Jakub Jankto. Comme tout le monde, j’ai mes points forts. J’ai mes faiblesses. J’ai une famille. J’ai mes amis. J’exerce un métier que j’exerce du mieux que je peux, depuis des années, avec sérieux, professionnalisme et passion. Comme tout le monde, je veux aussi vivre ma vie en toute liberté. Sans peur. Sans préjudice. Sans violence. Mais avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher », a lâché le milieu offensif de 27 ans sur les réseaux sociaux, il y a environ une semaine, pour faire son coming-out.

Silencieux depuis, le milieu de terrain du Sparta Prague, prêté par Getafe, a accordé une interview pour « Le Lene » de Mediaset, dans lequel il parle de l’homosexualité dans le monde du football. « Le monde du football est-il homophobe ? Assurément oui, un peu, si je suis le premier footballeur à oser parler de mon homosexualité comme ça…« , répond dans un premier temps le natif de Prague, relayé par RMC Sports, avant d’enchaîner. « C’était une décision très importante et je suis très heureux maintenant.«

Puis il ajoute: « Pour certains, c’est une révolution, mais pour moi, c’est absolument normal. Après 26 ans avec cette barrière, vous ne pouvez pas vivre comme vous le souhaitez et après ce coming out, je me sens vraiment libre, c’est extraordinaire. Beaucoup de gens ont peur de révéler qui ils sont. J’espère que cela va aussi aider ces personnes-là.«

Pour finir, Jakub Jankto est revenu sur l’accueil qu’il a reçu de la part des supporters du Sparta ce weekend. En effet, c’était la première fois que le joueur refoulait les pelouses depuis son coming-out et il a été ovationné par les fans de son club, qui ont scandé son nom. « Ils m’ont applaudi lors du premier match après mon entrée en jeu, donc le sentiment est génial. J’ai posté sur Instagram que j’avais joué avec un sourire sur le visage pour la première fois depuis un long moment. Vous pouvez gagner, vous pouvez faire un triplé, vous pouvez marquer des buts, mais avec le sourire« , raconte-t-il.

Jakub Jankto confie toutefois que les supporters rivaux l’ont insulté et qu’il s’attend à d’autres comportements de ce genre lors des prochains déplacements du Sparta.