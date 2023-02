« Le monde dans lequel nous vivons refuse de célébrer les femmes de plus de 45 ans », Madonna

Raillée sur la toile par ses fans pour son visage lisse lors des Grammy Awards le dimanche dernier, Madonna a réagi dans un long message posté sur Instagram ce mardi 7 février.

En réponse au déluge de commentaires désobligeants dont elle a été la cible après son apparition aux Grammy Awards dimanche soir, Madonna a juré de continuer à repousser les limites pour les « années à venir ». La productrice de cinéma, réalisatrice et femme d’affaires américaine, accuse une « caméra à long objectif » d’avoir « déformé » son visage changeant. « Une fois de plus, je suis prise dans la tourmente de l’âgisme et de la misogynie » a déclaré l’actrice.

La reine de la pop, 64 ans, a «désarçonné la foule avec son stupéfiant visage complètement lissé», ont notamment écrit les journalistes du Daily Mail. Et de nombreux internautes se sont permis de trouver «affreux» le résultat de ses chirurgies esthétiques.

«Ce fut un honneur pour moi de présenter Kim Petras et Sam Smith aux Grammys», a commencé Madonna. «J’avais voulu décerner le dernier prix qui était l’album de l’année, mais j’ai pensé qu’il était plus important que je présente la première femme transgenre aux Grammys – un moment historique !! Et en plus de cela, elle a remporté un Grammy !!», a écrit Madonna, faisant référence à la victoire de Petras dans la catégorie du meilleur groupe/duo pop au côté de Smith. Elle a poursuivi en regrettant que certains spectateurs se soient plus concentrés sur son apparence que sur son message.

“J’ai été humiliée par les médias”

«Au lieu de se concentrer sur ce que j’ai dit dans mon discours qui consistait à remercier l’intrépidité d’artistes comme Sam et Kim – beaucoup de gens ont choisi de ne parler que des photos de moi en gros plan de moi prises avec un appareil photo à objectif long par un photographe de presse qui déformerait le visage de n’importe qui !!», a-t-elle a continué.

«Une fois de plus, je suis pris dans l’éclat de l’âgisme et de la misogynie qui imprègne le monde dans lequel nous vivons», regrette-t-elle. «Un monde qui refuse de célébrer les femmes qui ont dépassé l’âge de 45 ans et ressent le besoin de les punir si elles continuent à être volontaires, travailleuses et aventureuses.»

Madonna a poursuivi en soulignant : «Je ne me suis jamais excusée pour aucun des choix créatifs que j’ai fait ni pour mon apparence ou ma tenue vestimentaire et je ne vais pas commencer. J’ai été dégradée par les médias depuis le début de ma carrière mais je comprends que tout ceci n’est qu’un test et je suis heureuse de faire œuvre de pionnière pour que toutes les femmes derrière moi puissent avoir plus de facilité dans les années à venir.»

Elle a ensuite cité des paroles de Beyoncé pour poursuivre son message «Vous ne briserez pas mon âme».