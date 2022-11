Le ministre biélorusse des Affaires étrangères Vladimir Makei est décédé à l’âge de 64 ans, a rapporté samedi l’agence de presse d’État Belta. Les causes du décès n’ont pas été annoncées.

Vladimir Makei avait participé à une conférence de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), une alliance militaire de plusieurs États post-soviétiques, à Erevan en début de semaine et devait rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov lundi. Avant les élections présidentielles et les manifestations antigouvernementales de masse qui ont eu lieu au Belarus en 2020, M. Makei avait été l’un des initiateurs des efforts visant à améliorer les relations du Belarus avec l’Occident et avait critiqué la Russie.

Cependant, il a brusquement changé de position après le début des manifestations, affirmant qu’elles étaient inspirées par des agents de l’Occident. « Nous sommes choqués par les informations sur le décès du chef du ministère des Affaires étrangères de la République du Bélarus Vladimir Makei », a posté la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova sur son canal Telegram. « Les condoléances officielles seront publiées prochainement ».

Quite unexpectedly, Lukashenka's foreign minister Uladzimir Makei passed away. This was reported by the official sources pic.twitter.com/OhhtXBncS4