Le milliardaire Elon Musk renonce finalement à racheter Twitter

Le 25 avril, Elon Musk avait annoncé le rachat de 100% des parts du réseau social pour 44 milliards de dollars. Finalement, le patron de Tesla et SpaceX met fin à l’accord de rachat.

Elon Musk annonce vendredi 8 juillet 2022 qu’il mettait fin à l’accord de rachat de Twitter. Il accuse le réseau social d’avoir violé ses obligations contractuelles en fournissant, notamment, des données erronées sur son nombre d’utilisateurs. Dans une lettre publiée par le gendarme boursier américain, ses avocats assurent que Twitter n’a pas respecté ses engagements pris dans l’accord, en ne donnant pas toutes les informations demandées sur le nombre de faux comptes et spams.

Une opération avec de multiples rebondissements

Le 25 avril, le patron de Tesla et SpaceX, homme le plus riche de la planète, avait annoncé le rachat de 100% des parts du réseau social pour 44 milliards de dollars. Elon Musk avait par la suite mis en doute à plusieurs reprises les données transmises par Twitter sur les spams et les faux comptes, et les moyens mis en place pour en limiter la prolifération.

Début juin, le conseil d’administration du groupe a accepté de donner accès à Elon Musk aux montagnes de données nécessaires pour répondre à ses questions sur ce sujet, après que l’homme d’affaires a menacé, dans un document officiel, de retirer son offre. L’homme le plus riche au monde et son équipe avaient entrepris d’analyser ces données brutes pour déterminer si le pourcentage de faux comptes représentait réellement moins de 5% des utilisateurs actifs quotidiens de Twitter, comme l’affirme le réseau.

Les deux parties s’étaient engagées à verser une indemnité de rupture pouvant aller jusqu’à un milliard de dollars dans certaines circonstances.