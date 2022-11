Le Maroc opte pour la fabrication des drones militaires

Le Maroc a décidé de se lancer dans la fabrication des armes et munitions, notamment des drones militaires pour renforcer son arsenal de combat. L’annonce a été faite samedi, par les autorités en charge de la Défense du royaume chérifien.

La fabrication de drones équipés de matériel d’observation, de surveillance et d’armement va être lancée au Maroc. Le Royaume chérifien compte développer « certains secteurs de l’industrie militaire, notamment ceux des armes et des munitions, ainsi que la fabrication de drones capables de mener des opérations de renseignement, de surveillance et des attaques armées, en plus de la maintenance des avions militaires ».

Ce projet de développement d’une industrie militaire locale a été mentionné dans le rapport sur le projet sectoriel du ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la défense, au titre de l’année 2023.

Selon le ministre marocain chargé de l’administration de la Défense nationale, Abdekkatif Loudyi, un projet de construction d’une usine de maintenance d’avions militaires a été confié à une entreprise internationale spécialisée dans la région de Benslimane, au nord de Casablanca. Ses différentes démarches des autorités vise à « renforcer l’indépendance » du royaume dans le domaine militaire.