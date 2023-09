Le Maroc expulse 02 journalistes Français

- Publicité-

Le Maroc a expulsé deux journalistes français, Quentin Müller et Thérèse di Campo, qui enquêtaient sur la situation politique et économique du pays. Cette expulsion suscite des préoccupations quant à la liberté de la presse et aux relations entre le Maroc et les médias étrangers.

Le Maroc a pris la décision d’expulser deux journalistes français, Quentin Müller et Thérèse di Campo, qui étaient dans le pays pour réaliser une enquête sur la situation politique et économique. Les deux journalistes ont été arrêtés tôt le matin dans leur hôtel à Casablanca par une dizaine d’agents, qui leur ont ordonné de quitter le royaume, sans donner de raisons précises pour leur expulsion.

Une décision « purement politique »

Khaled Drareni, le chef de RSF Afrique, a commenté cette expulsion en la qualifiant de « purement politique ». Les deux journalistes français ont déclaré avoir été en contact avec des membres de l’opposition pendant leur séjour au Maroc et avoir ressenti une surveillance des services de sécurité du pays.

Sur les réseaux sociaux, l’un des journalistes a dénoncé cette expulsion comme étant motivée par leur enquête sur « la violence économique, sociale et liberticide du régime marocain, porté par la toute-puissance du Roi, de sa cour et de ses services de sécurité ultra-répressifs ».

Il a également annoncé la publication prochaine d’une enquête « exclusive » sur le Roi Mohamed VI, qui dépeint « un régime de plus en plus dur, effrayé par toute velléité de contestation locale ».

Pour l’heure, les autorités marocaines n’ont pas fait de commentaire officiel sur cette expulsion et les raisons qui ont motivé cette décision.