Le Mali lance une chasse aux orpailleurs

Le gouvernement malien a annoncé ce mardi, la poursuite des opérations de chasse aux orpailleurs suivie de l’arrestation de cinq (05) orpailleurs clandestins.

La chasse aux orpailleurs clandestins continue de plus belle grâce au courage et à l’abnégation du HFD et son équipe dont des agents de la DNGM et des forces de sécurité avec le soutien sans faille du Ministre des Mines, de l’Energie et l’Eau, indique un communiqué des autorités maliennes.

Après un moment de repli, le temps de reprendre ses forces, l’équipe du Colonel Nicolas Cissé a renoué avec ses succès comme toujours, précise le communiqué. Ainsi, le samedi 11 septembre l’opération engagée tôt le matin a permis de démanteler un site illégal à Kourouma dans la commune de Faléa.

Au total, cinq (05) orpailleurs clandestins ont été arrêtés. Quatre (04) pelleteuses et un pick-up ont été saisis. Dans la matinée de ce mardi 13 septembre, à Dogofri, dans la commune de Kéniéba, une mine clandestine a été démantelée. Le bilan fait état d’un orpailleur clandestin arrêté et deux (02) pelleteuses saisies. Les personnes arrêtées ainsi que les équipements saisis ont été mis à la disposition de la justice des localités concernées, nous indique le HFD du MMEE, le Colonel Major, Nicolas Cissé.