Le Mali interdit le survol de son espace aérien à un avion militaire allemand

Alors que les autorités maliennes sont dans le dur avec les forces étrangères dans le pays, le pays vient d’interdire le survol de son espace aérien à un avion militaire allemand.

Les autorités maliennes ont interdit à un avion militaire allemand avec 75 soldats à bord de survoler le pays mercredi soir, l’obligeant à se dérouter vers Gran Canaria, a annoncé le ministère allemand de la Défense. Selon la même source, l’appareil était en route pour le Niger vers un hub logistique, après avoir quitté une base allemande plus tôt, lorsqu’il a été informé qu’il n’avait pas l’autorisation de pénétrer dans l’espace aérien malien.

Ce développement intervient après que le Mali a été sanctionné par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) qui a décidé de la fermeture des frontières terrestres et aériennes et d’imposer un embargo commerciale au pays. Plus tôt, les autorités maliennes ont mis en garde la France pour avoir violé l’espace aérien du pays via un aéronef qui a quitté la Côte d’ivoire pour Gao au nord du Mali.

Les événements font suite au soutien apporté par l’Union européenne aux sanctions de la CEDEAO. l’insitution européenne a également annoncé qu’elle imposerait des sanctions au Mali conformément aux mesures déjà prises par le groupement CEDEAO des États d’Afrique de l’Ouest. Les décisions devraient intervenir fin janvier.