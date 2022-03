Le Mali demande à France 24 et RFI de suspendre leurs activités dans le pays

Dans tous les cas, les autorités maliennes et une partie de la population avaient très souvent critiqué la manière dont ces médias français traitent certaines actualités du pays. Désormais suspendus de toutes activités dans le pays, on se demande si ces médias français ne vont pas finalement être priés de rappeler leurs collaborateurs au Mali.

La décision intervient après que RFI et France 24 ont relayé de façon très affirmative des rapports selon lesquels l’armée malienne a massacré plusieurs civils dans le centre et le nord du pays. Une information relayant un rapport de HRW que rejettent les autorités du Mali.

Alors que les relations entre la France et le Mali sont toujours très tendues, les autorités maliennes viennent de sommer les médias français France24 et RFI de suspendre leurs activités dans le pays.

