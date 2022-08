Le Mali annonce la création de sa société de recherche et d’exploitation des ressources minérales

Pour que l’or brille pour les Maliens, les autorités de la transition ont adopté un projet de création de la société de recherche et d’exploitation des ressources minérales du Mali, a annoncé la chaîne nationale du Mali (ORTM).

En Conseil des ministres le mercredi 24 août 2022, le gouvernement malien a passé au peigne fin les points inscrits à son ordre du jour. A l’issue de la séance, les autorités maliennes se sont penchées sur les ressources minérales du pays et ont décidé de la création de la société de recherche et d’exploitation des ressources minérales.

« Sur le rapport du ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, le Conseil des Ministres a adopté un projet d’ordonnance portant création de la Société de Recherche et d’Exploitation des Ressources minérales du Mali », indique le communiqué final du Conseil des ministres du mercredi 24 août 2022.

Le Mali, selon le communiqué, dispose d’un vaste potentiel dans les domaines pétrolier et gazier couvrant une superficie de 900 mille Km2. « Pour la mise en valeur de ces nombreuses ressources et conformément aux recommandations des Assises nationales de la Refondation, le projet d’ordonnance adopté crée la Société de Recherche et d’Exploitation des Ressources minérales du Mali avec comme actionnaire unique l’Etat« .

La société a pour objet la recherche, l’exploitation, le traitement et la commercialisation des substances minérales, dans les limites des périmètres qui lui sont octroyés.