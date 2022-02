Le Liban annonce avoir déjoué 3 attentats de l’Etat Islamique

Les autorités libanaises ont annoncé ce mercredi, avoir déjoué 3 attentats terroristes planifiés par le groupe Etat Islamique. Les cibles des attentats étaient des lieux de chiites au sud de la capitale du pays.

Le Liban a annoncé, mercredi 23 février, avoir déjoué trois projets d’attentats du groupe État islamique (EI) visant des lieux de culte chiites dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement chiite pro-iranien Hezbollah.

L’EI planifiait de «viser trois cibles simultanément», a indiqué le ministre libanais de l’Intérieur, Bassam Mawlawi, affirmant que de telles attaques auraient fait de nombreuses victimes, rapporte l’AFP.

L’État islamique, aussi appelé Daech, est une organisation terroriste, militaire et politique, d’idéologie salafiste djihadiste ayant proclamé le 29 juin 2014 l’instauration d’un califat sur les territoires sous son contrôle. De l’été 2014 au printemps 2019, il forme un proto-État en Irak et en Syrie où il met en place un système totalitaire. Son essor est notamment lié aux déstabilisations géopolitiques causées par la guerre d’Irak et la guerre civile syrienne.

Sa création remonte à 2006, lorsqu’Al-Qaïda en Irak forme, avec cinq autres groupes djihadistes, le Conseil consultatif des moudjahidines en Irak. Le 13 octobre 2006, le Conseil consultatif proclame l’État islamique d’Irak, lequel se considère à partir de cette date comme le gouvernement légitime de l’Irak.