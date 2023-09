Le Kenya envisage d’exempter de visa les citoyens du monde entier

- Publicité-

Lors de l’inauguration du Sommet africain sur le climat à Nairobi, le Président William Ruto a surpris le monde en annonçant que le Kenya envisageait de supprimer les exigences de visa pour les citoyens de tous les pays. Cette initiative s’inscrit dans la volonté du pays d’accroître le tourisme et de faciliter les voyages internationaux.

Le Président Ruto a souligné que le Kenya, berceau de l’humanité et terre d’accueil des premières civilisations humaines, se doit d’être accueillant envers les visiteurs du monde entier. Il a déclaré : « Il ne serait pas sage d’exiger un visa des citoyens du monde qui visitent le berceau de l’humanité, leur foyer. »

Il convient de noter que cette décision fait suite à la récente exemption de visa pour les citoyens des Comores, du Sénégal et d’Indonésie, entrée en vigueur cet été. En outre, en mai de cette année, le Président Ruto avait exprimé son intention de lever l’obligation de visa pour tous les citoyens de l’Union africaine (UA) et avait engagé des discussions bilatérales en ce sens.

Le Kenya est une destination touristique prisée avec environ deux millions de visiteurs chaque année. Ses parcs et réserves naturelles abritent une faune diverse, notamment des éléphants, des girafes, des lions, des rhinocéros, des buffles et des léopards. L’exemption de visa pour les citoyens du monde pourrait stimuler davantage le secteur du tourisme et renforcer les liens internationaux du pays.