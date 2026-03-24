Le joueur Nigérian Taiwo Awoniyi dans le viseur de la FA après une célébration

Dimanche, Taiwo Awoniyi est entré en jeu et a scellé la victoire de Nottingham Forest contre Tottenham sur le score de 3-0. Après son but, il a retiré son maillot et levé les bras, action sanctionnée par un carton jaune automatique.

Sous son maillot, quatre mots ont attiré l’attention : « Dieu est le plus grand. » Ces mots pourraient entraîner des conséquences disciplinaires pour l’attaquant nigérian âgé de 28 ans.

La règle en question

La Football Association examine la possibilité d’infliger des sanctions supplémentaires. L’instance évoque la loi 4 de l’International Football Association Board qui interdit toute inscription à caractère politique, religieux ou personnel sur les équipements des joueurs.

Le règlement précise que les joueurs ne doivent pas laisser apparaître des sous-vêtements portant des slogans de nature politique, religieuse ou personnelle.

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Sur les réseaux sociaux, des milliers de supporters africains — chrétiens et musulmans — ont fait part de leur incompréhension face à une règle pénalisant un joueur pour un signe de reconnaissance envers Dieu.

Awoniyi n’a pas publié de réaction publique pour le moment.

Nottingham Forest, engagé dans une lutte pour le maintien, avait besoin de ce but. La Football Association devra statuer sur l’opportunité d’une sanction.