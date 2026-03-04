Le joueur marocain Youssef Belammari dément un soutien à l’Iran

Lorsque des événements géopolitiques s’invitent dans l’univers sportif, le malentendu n’est jamais loin. En pleine montée des tensions au Moyen-Orient, Youssef Belammari s’est soudain retrouvé au centre d’une polémique numérique après la diffusion de messages lui attribuant un soutien à l’Iran.

Ces publications, partagées sur Facebook, ont rapidement circulé avant d’être catégoriquement rejetées par l’intéressé. International marocain et latéral gauche d’Al Ahly, finaliste de la CAN 2025 avec les Lions de l’Atlas, Belammari a dénoncé une usurpation d’identité qui a servi de vecteur à ces fausses allégations.

Sur son compte Instagram officiel, il a tenu à mettre les choses au clair en rappelant qu’il ne gère qu’un seul profil authentifié et en invitant ses abonnés à ignorer toute page se présentant sous son nom ou reprenant sa photo sans autorisation.

Enjeux diplomatiques et risques pour l’image