Le joueur ivoirien Chris-Kévin Nadje va rejoindre un club aux États-Unis

Chris-Kévin Nadje pourrait changer d’air avant la fin de la saison. L’international ivoirien, prêté par Feyenoord à l’Excelsior, a récemment été mis à l’écart du groupe de son club local, ouvrant la voie à un départ anticipé.

Le milieu de terrain n’a participé qu’à sept rencontres sous les couleurs d’Excelsior cette saison. L’entraîneur Ruben den Uil lui a infligé une sanction disciplinaire après avoir exprimé son exaspération face à certains comportements, décision qui a conduit à son exclusion temporaire de l’effectif.

Pour autant, Nadje ne retrouve pas sa place non plus dans les plans de Feyenoord. Sous contrat avec le club de Rotterdam jusqu’à l’été 2028, il reste donc sous la responsabilité du club néerlandais, qui cherche activement une solution pour le relancer.

Une porte de sortie vers les États-Unis

Parmi les pistes envisagées, Monterey Bay FC serait prêt à accueillir le joueur en prêt jusqu’à la fin de la saison. Le club évolue dans la deuxième division américaine, offrant à Nadje l’opportunité d’un nouveau challenge loin des Pays-Bas.

Arrivé à Feyenoord à l’été 2024 en provenance de Versailles, Nadje a porté le maillot de Rotterdam à treize reprises en compétitions officielles. Son avenir au sein du club reste flou et ce prêt transatlantique apparaît comme une option concrète pour obtenir du temps de jeu.