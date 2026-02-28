Le joueur algérien Anis Hadj Moussa révèle le club où il a énormément progressé

Anis Hadj Moussa s’est imposé cette saison comme l’une des révélations du collectif de Feyenoord. L’ailier algérien attribue une grande part de son évolution à la période passée sous les couleurs du Vitesse Arnhem, où il a pu peaufiner son jeu dans un contexte de lutte pour le maintien.

Prêté pour une demi-saison en 2024, Hadj Moussa a fait forte impression à Arnhem, au point d’attirer l’attention de Feyenoord. Le club rotterdamois a finalement déboursé environ 3,5 millions d’euros pour le recruter auprès de Patro Eisden, son ancien employeur.

Sa première année complète au sein de l’effectif de Feyenoord lui a également permis d’accélérer sa montée en puissance, notamment grâce à l’encadrement et aux conseils reçus en interne.

Entraînements, repères et préférence pour le football offensif

Dans une interview accordée à Algemeen Dagblad, le natif d’Algérie a insisté sur l’importance de son passage au Vitesse pour son développement technique et tactique, expliquant qu’il y avait franchi des étapes décisives en très peu de temps.

Au sein du vestiaire feyenoordien, il souligne le rôle prépondérant de Dávid Hancko, un partenaire qui l’a constamment soutenu et guidé sur le terrain. Ce compagnonnage a contribué à accélérer ses progrès depuis son arrivée.

Gaucher naturel, Hadj Moussa se plaît dans le style offensif de l’Eredivisie, où les rencontres favorisent les initiatives offensives et multiplient les situations de but. Selon lui, ce football porté vers l’attaque correspond parfaitement à ses qualités et à son approche du jeu.