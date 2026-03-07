Benin Web TV
LIVE

Le jeune talent malien, Issa Tounkara en route pour l’Angleterre

Le jeune milieu malien Issa Tounkara serait sur le point de franchir un cap important dans sa carrière en rejoignant l’Angleterre. Des sources concordantes indiquent qu’il s’apprêterait à s’engager avec Southampton, pensionnaire du Championship.

Le · MàJ le
Football
110vues
Le jeune talent malien, Issa Tounkara en route pour l’Angleterre
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Le jeune milieu malien Issa Tounkara serait sur le point de franchir un cap important dans sa carrière en rejoignant l’Angleterre. Des sources concordantes indiquent qu’il s’apprêterait à s’engager avec Southampton, pensionnaire du Championship.

Selon Africafoot, le club anglais aurait formulé une offre dépassant 1,2 million d’euros pour s’attacher ses services, avec un engagement fixé sur quatre saisons.

Le dossier paraît proche d’être bouclé : Tounkara se trouverait déjà en Angleterre pour finaliser les démarches administratives et médicales, sa visite médicale ayant été validée. L’annonce officielle de la transaction est attendue dans les jours qui viennent.

Publicité

Parcours et intégration prévue

Surnommé « Gana Gueye » pour ses qualités et son style de jeu, le milieu s’est véritablement fait connaître lors de la dernière CAN U17 organisée au Maroc, où il a été un acteur important du Mali, finaliste du tournoi pour la quatrième fois de son histoire.

Dans un premier temps, Southampton envisage de l’utiliser au sein de son équipe réserve, tout en le faisant travailler régulièrement avec l’effectif professionnel afin de faciliter son adaptation au rythme et aux exigences du football anglais.

Publicité

Articles liés

Football : Galatasaray devance Liverpool grâce à un but du Nigérian Victor OsimhenFootball : Galatasaray devance Liverpool grâce à un but du Nigérian Victor OsimhenTogo : le Derby ASCK–ASKO peut faire basculer la D1 togolaiseTogo : le Derby ASCK–ASKO peut faire basculer la D1 togolaiseMohamed Saliou Bangoura : le Guinéen auteur d’un quadruplé avec le MC AlgerMohamed Saliou Bangoura : le Guinéen auteur d’un quadruplé avec le MC AlgerMaroc : Souffian El Karouani flirte ouvertement avec le nouveau sélectionneurMaroc : Souffian El Karouani flirte ouvertement avec le nouveau sélectionneur
Merci pour votre lecture — publicité