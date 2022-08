Le Japon annonce la chute de 5 missiles balistiques chinois dans ses eaux territoriales

Des missiles balistiques chinois seraient tombés dans la zone économique exclusive (ZEE) du Japon pour la première fois, a déclaré jeudi le ministre de la Défense nippon, Nobuo Kishi.

Le gouvernement japonais a déclaré, ce jeudi, que cinq missiles balistiques, tirés par l’armée chinoise, étaient tombés dans les eaux territoriales nippones. L’agence de presse locale Kyodo a rapporté les déclarations du ministre de la Défense, Nobuo Kishi, qui a affirmé que c’était la « première fois » que des missiles balistiques appartenant à l’armée chinoise tombaient dans les eaux territoriales du Japon.

« Il s’agit d’une affaire grave liée à la sécurité nationale de notre pays et à la sécurité de la population », a ajouté Kishi. Le ministre japonais a déclaré que Tokyo avait déposé une protestation diplomatique auprès du gouvernement chinois, au sujet de l’incident. Jusqu’à 12 h 30 GMT, les autorités chinoises n’avaient toujours pas commenté les déclarations du ministre japonais de la Défense.

Des manœuvres jusqu’à dimanche

Au matin de ce jeudi, l’armée chinoise a entamé des manœuvres et des exercices militaires utilisant des munitions réelles dans les eaux territoriales et l’espace aérien autour de Taïwan, en réaction à la visite à Taipei de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. « Les exercices commencent » et se poursuivront jusqu’à dimanche midi, a indiqué la télévision publique chinoise CCTV dans un message sur les réseaux sociaux. « Pendant cette période, navires et aéronefs ne doivent pas pénétrer dans les eaux et les espaces aériens concernés », est-il précisé.