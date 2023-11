Le Hamas dit qu’il répétera l’attaque du 7 octobre jusqu’à ce qu’Israël soit anéanti

- Publicité-

Ghazi Hamad, cadre supérieur du Hamas, a affirmé que l’organisation terroriste pourrait mener une ou plusieurs nouvelles attaques comme celle du 7 octobre.

Ghazi Hamad, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré dans une interview accordée à une chaîne de télévision libanaise que le groupe terroriste renouvellerait sans relâche ses attaques du 7 octobre jusqu’à l’anéantissement d’Israël. « Israël est un pays qui n’a pas sa place sur notre terre », a déclaré M. Hamad dans une interview accordée à la chaîne de télévision LBC le 24 octobre et diffusée ce 1er novembre par MEMRI.

« Nous devons l’éliminer car il représente une catastrophe sécuritaire, militaire et politique pour la nation arabe et islamique. Nous n’avons pas honte de le dire ». Un extrait de l’interview a été partagé aujourd’hui sur X par le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly.

Dans cet entretien, Hamad déclare qu’Israël doit être rayé de toutes les « terres palestiniennes », c’est-à-dire qu’il doit être complètement anéanti, affirmant que son existence est « illogique ».

